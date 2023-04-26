Тест: как хорошо вы знаете космос?

Освоение космоса началось задолго до того, как на околоземную орбиту вышел первый космический корабль с человеком на борту. До этого просторы Вселенной бороздили корабли с братьями нашими меньшими на борту. Речь идет не только о собаках - легендарных Лайке, Белке и Стрелке, но и об обезьянах, крысах и кошках. Кстати, первую кошку, побывавшую в космическом пространстве, звали Фелисетт и родом она была из Франции. Она отправилась на орбиту 18 октября 1963 года и провела в состоянии невесомости 5 минут 2 секунды. Затем капсула, в которой путешествовала усатая-полосатая космонавтка, вернулась на Землю, и спустя всего лишь тринадцать минут после старта ее нашла спасательная служба. После возвращения Фелисетт чувствовала себя замечательно, она быстро стала во Франции знаменитостью. Есть даже “автограф” Фелисетт в виде отпечатка кошачьей лапки. Правда, испытатели все равно вызвали волну гнева со стороны общественности и борцов против жестокого обращения с животными.

Как много вы знаете об освоении космоса человеком? Помните ли вы ключевые даты развития космонавтики и имена тех, кто осваивал звездное пространство? Проверьте себя с помощью нашего теста.