Тест: как хорошо вы знаете историю России

Многие люди убеждены, что история - это скучно. Как разобраться в целой веренице правителей, в датах и терминах, большинство из которых мы не употребляем в повседневной речи? Однако на самом деле историческая наука не так занудна, как считают некоторые. Достаточно ознакомиться с необычными фактами из истории, чтобы понять - чтобы усвоить какую-то информацию, необходимо, чтобы она была интересной и запоминающейся. Знали ли вы, например, что Кутузов вовсе не носил на глазу черную повязку? В воображении обывателей она стала неизменным аксессуаром легендарного полководца, но на самом деле это всего лишь художественный вымысел. Несмотря на то, что у Кутузова после ранения в висок действительно были некоторые проблемы с правым глазом (он начал косить), черной повязкой он его не закрывал. Такой портрет полководца, вероятно, сложился в массовом сознании после выхода фильма Эльдара Рязанова “Гусарская баллада”. В нем Кутузов в исполнении Игоря Ильинского действительно носит такой аксессуар.

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с отечественной историей. Некоторые вопросы будут сложными, но интересными!