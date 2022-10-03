Тест: как хорошо вы знаете 90-е

Конец прошлого столетия кто-то вспоминает с теплой ностальгией, кто-то - с содроганием. Очевидно одно - людей, абсолютно равнодушных в “лихим девяностым”, найти очень сложно. Если спросить человека, которому довелось жить в это непростое время, какие ассоциации возникают у него с этим десятилетием, среди возможных вариантов ответа наверняка будут легендарные джинсы-варенки, жвачки с наклейками, игровые приставки и т.д. Одной из ярких примет времени были “адидасовские” костюмы, заполонившие рынки и магазины. Такие спортивные марки, как Reebok и Nike (последний вообще появился в России только в 1994 году), в то время еще не были доступны для широкого круга покупателей. Поэтому производители активно штамповали подделки под “адидас”, которые можно было легко отличить от оригинала по надписям вроде “абидас” или “абибас”. Особым шиком было носить такие спортивные костюмы вместе с обувью того же производства.

Насколько хорошо вы помните или знаете музыкальных исполнителей, фильмы и нехитрые гаджеты, популярные в 1990-е? Пройдите наш тест, чтобы проверить себя на знание этой вехи в истории нашей страны.