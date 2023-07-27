Тест: как хорошо вы умеете справляться с проблемами?

Ежедневно люди сталкиваются с десятками задач, которые необходимо оперативно решать. Некоторые из них поддаются решению довольно быстро, другие же превращаются в настоящую проблему. Из-за этого может возникнуть стресс, с которым тоже нужно как-то справляться. Этим вопросом озадачились даже ученые - специалисты из Сиднейского университета назвали несколько способов быстро и эффективно перезагрузить мозг. В эксперименте приняли участие 72 студента. Сначала они выполнили сложный математический тест, чтобы изрядно напрячь извилины. Затем одна группа приступила к выполнению следующего задания, вторая - сделала перерыв на пять минут, третья - смотрела расслабляющий видеоролик. После этого респонденты решили итоговый тест по математике и ответили на ряд вопросов, касающихся их самочувствия и концентрации. Как оказалось, лучше всего с заданиями справились и чувствовали себя гораздо бодрее представители второй и третьей групп. Из этого ученые сделали вывод - чтобы успешно справляться с решением сложных задач, необходимо всего-навсего на пять минут сменить вид деятельности. Умеете ли вы хорошо справляться с проблемами? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.

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