Тест: как хорошо вы разбираетесь в знаках Зодиака и астрологии

Астрология берет свое начало в глубокой древности - ученым удалось обнаружить источники, в которых упоминается эта наука, датированные третьим тысячелетием до нашей эры. Поскольку астрология базируется на изучении расположения небесных светил и вычислении их координат, многие люди считают, что она тесно связана с астрономией. Более того, есть люди, которые убеждены, что две этих дисциплины когда-то были одним целым. На самом деле это не так. Уже в Средневековье авторы четко разграничивали астрономию и астрологию. Если астрономы занимались изучением небесных тел для того, чтобы вычислить время обращения Земли вокруг Солнца, подсчитывали количество планет и звезд и старались рассчитать расстояние между ними и нашей родной планетой, то астрологи наблюдали за звездами в надежде предугадать, как их расположение влияет на будущее всего мира, отдельного государства или города. Гороскопы для людей появились позднее.

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