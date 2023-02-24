Тест: как хорошо вы разбираетесь в собственной личности?

Человеческий мозг по праву считается одним из самых таинственных и непредсказуемых органов. С одной стороны, он уже изучен достаточно хорошо, с другой - постоянно подкидывает ученым новые открытия и головоломки. В одном из свежайших исследований специалисты выяснили, как влияет на работу мозга воздух, загрязненный выхлопами дизельного топлива. Участниками специального эксперимента стали 25 человек, возраст которых варьировался от девятнадцати до сорока девяти лет. Им было предложено на протяжении двух часов упражняться на велотренажере, через каждые 15 минут увеличивая нагрузку и силу вдоха. По окончании занятий добровольцам делали МРТ-сканирование, для того чтобы проверить их мозговую активность. Как стало ясно, вдыхание выхлопных газов негативно сказывается в основном на когнитивных способностях. Качество связи между разными областями мозга значительно снижается. При однократном воздействии эффект не оказывает большого вреда, но если вдыхать выхлопы ежедневно, например, стоя в пробках, последствия для здоровья будут серьезнее.

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