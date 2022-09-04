Тест: как хорошо вы разбираетесь в физике?

У многих людей слово “физика” ассоциируется в первую очередь со школьными уроками, формулами, экспериментами и решением задачек. А еще с огромным количеством хрестоматийных законов. Закон Архимеда, закон Бернулли, закон Фурье - вот только несколько из них. За всеми этими законами стоят реальные ученые, по-настоящему увлеченные своим делом. Так, например, Архимед был настолько погружен в свои исследования, что не собирался тратить свое время на скучные бытовые дела, забывал поесть и помыться. Слугам приходилось едва ли не силой загонять ученого в ванну, а пока они натирали ему спинку, Архимед продолжал чертить геометрические фигуры на своем теле и производить мысленные расчеты. Погиб древнегреческий ученый тоже за любимым занятием. Когда римляне захватили Сиракузы, один из солдат наткнулся на Архимеда, занятого очередными расчетами - он чертил на песке математическую диаграмму. Как гласит легенда, ученый был крайне раздосадован тем, что его отвлекают, и попросил римлянина не трогать его чертежи. А после этого был убит.

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