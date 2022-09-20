Тест: Как хорошо вы помните уроки обществознания?

Многие школьники считают, что обществознание - предмет молодой и появился в школах не так давно. Однако правильнее было бы сказать, что недавно он появился именно под этим названием. На самом же деле такую дисциплину в школах ввели еще в 1920-е годы - правда, она объединяла в себе сразу изучение сразу нескольких наук, таких как история, география, основы философии и т.д. и мало напоминала то, что проходят на уроках современные школьники. В 1930-х годах многие предметы, входившие в состав обществознания, начали изучать отдельно - например, историю, в курс которой входили и знания об обществе. Как самостоятельный предмет обществознание оформилось только спустя тридцать лет, в 1960-е, вот только называлось оно “Обществоведение”. Конституцию СССР изучали отдельно в рамках одноименной дисциплины, которую проходили в восьмом классе. Привычное в наши дни название “Обществознание” появилось только в 1998 году.

Сегодня эта дисциплина очень популярна - школьники часто выбирают ее для сдачи единого государственного экзамена. Предлагаем вам проверить с помощью нашего теста, насколько хорошо вы помните школьные уроки обществознания.