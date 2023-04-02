Тест: как хорошо вы помните творчество Георгия Вицина?

Имя Георгия Вицина знакомо представителям любого поколения. Даже те, кто не считает себя знатоком советского кинематографа, хорошо знает легендарного артиста по роли Труса в гайдаевских комедиях. Несмотря на то, что персонаж входит в троицу мошенников, он невольно вызывает симпатию зрителей своей забавной стеснительностью. Кстати, сам Георгий Вицин признавался в интервью, что в детстве он был очень застенчивым. Избавиться от этой черты помогло искусство, к которому будущий артист приобщался с младых ногтей - его мать былп билетером в Колонном зале Дома союзов и время от времени водила сынишку с собой на работу. Вскоре будущий актер серьезно заинтересовался театром, и в двенадцать лет начал учувствовать в школьных спектаклях. Во время интервью он делился воспоминаниями о том, что это занятие помогло ему в борьбе с комплексами. После получения аттестата зрелости Вицин стал студентом в училище при Малом театре, но надолго там не остался - его отчислили с таким объяснением: “за легкомысленное отношение к учебному процессу”. Однако Вицин не сдался и через год послал документы аж в три театральные студии и получил приглашение во все, но выбор свой остановил на театральном училище при театре им. Вахтангова - ныне оно известно как Театральный институт им. Щукина.

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