Тест: как хорошо вы помните советский фильм о Шерлоке Холмсе?

Фильмы о лондонском сыщике Шерлоке Холмсе и его помощнике и биографе докторе Ватсоне, снятые советским режиссером Игорем Масленниковым, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Экранизация с Василием Ливановым, который сыграл главную роль, нашла отклик не только у советских и российских, но и у иностранных кинолюбителей и деятелей киноиндустрии. В 2006 году исполнителю роли выдающегося детектива посол Великобритании в Москве вручил Орден Британской империи за лучшее воплощение Холмса на киноэкране. Любопытно, что изначально художественная комиссия была категорически против того, чтобы Василия Ливанова утвердили на роль. Тогда режиссер Игорь Масленников решил показать худсовету портрет сыщика, нарисованный британским иллюстратором к первому изданию книги о Холмсе. Нарисованный Шерлок был настолько похож на Ливанова в гриме на фотопробах, что комиссии ничего не оставалось, как утвердить его кандидатуру. А Виталий Соломин в образе Ватсона оказался едва ли не копией создателя серии книг о Холмсе, Артура Конан Дойля.

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