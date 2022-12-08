Тест: как хорошо вы помните фильмы из вселенной «Матрицы»?

В 1990-е годы на экраны вышло сразу несколько кинокартин, в которых речь шла о двух мирах - реальном и иллюзорном. “Шоу Трумана”, “Открой глаза”, “Тринадцатый этаж” - вот только несколько тайтлов фильмов, которые стали настоящей классикой. Однако в 1999 году, в канун миллениума, состоялась премьера “Матрицы”, - фантастического боевика, который одни зрители яростно хейтили, а другие провозгласили новым Евангелием. А начиналось все с того, что Ларри и Энди Вачовски (в настоящее время - Лана и Лилли Вачовски соответственно) работали в издательстве Marvel, создавали комиксы и придумывали свои собственные истории. Однажды в очередной беседе Вачовски озадачились вопросом: что было бы, если бы наш мир на самом деле был компьютерной программой? Путь к съемкам “Матрицы” был долгим и сложным, но результат того стоил - фильм стал сенсацией и собрал в мировом прокате порядка 450 миллионов долларов. А влияние, которое он оказал на кинематограф, трудно переоценить - фирменные приемы Вачовски и отсылки к сюжету можно найти во многих, также культовых картинах.

Насколько хорошо вы помните первую “Матрицу” и ее сиквелы? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста для истинным киноманов.