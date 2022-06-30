Тест: как хорошо вы помните фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?

Творчество Михаила Булгакова привлекало Леонида Гайдая всегда – он мечтал экранизировать его пьесу "Бег", но так и не успел. Зато культовому советскому режиссеру удалось воплотить на экране малоизвестную пьесу Булгакова "Иван Васильевич". Ради съемок комедии о том, как Иван Грозный по фантастическому стечению обстоятельств оказался в СССР, Гайдай даже отказался от предложения снять "Невероятные приключения итальянцев в России" – международный и зрелищный по меркам советского кино проект.

Изначально планировалось, что Ивана Васильевича Грозного и Буншу сыграет Юрий Никулин. Супруга Гайдая, Нина Гребешкова, вспоминала, что в скульптурном портрете царя, воссозданном отечественным антропологом Михаилом Герасимовым, она усмотрела сходство с Никулиным и сказала об этом мужу. Леонид Гайдай согласился с женой, но уговорить Юрия Никулина сыграть царя не удалось: актер отказался от роли, посчитав, что из-за литературного первоисточника (Булгакова советские власти, как известно, не жаловали) фильм обречен пылиться на полках.

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Однако "Иван Васильевич" не только не был отложен в полку – фильм стал настоящим хитом. Предлагаем вам пройти увлекательный тест на знание популярной комедии.