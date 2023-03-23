Тест: как хорошо вы помните 90-е?

Девяностые годы в России отмечены целым рядом “примет эпохи”, таких как кассетные магнитофоны, плейеры или пейджеры. Последнее устройство стало, пожалуй, самым модным гаджетом десятилетия. Любопытно, что самый первый в истории пейджер появился практически за шестьдесят лет до своей “минуты славы”. Пионером в этой области называют устройство, изобретенное в 1924 году американцем Шерманом Амсденом. Технология, напоминавшая автоответчик, только с живыми операторами, впоследствии была усовершенствована инженером Элом Гроссом, также уроженцем США. Первый гаджет, получивший название “пейджер”, появился в 1959 году - он был выпущен компанией Motorola. В России пейджинговая сеть впервые возникла в 1980-м году накануне Олимпиады. Благодаря пейджерам организаторы могли оперативно передавать сообщения и распоряжения на большие расстояния. А вот для массового пользователя пейджинговая сеть вошла в обиход в 1993 году - на два года позднее, чем сотовая связь. Всего пейджеры просуществовали на отечественном рынке около двенадцати лет.

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