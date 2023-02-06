Тест: как хорошо вы контролируете себя в гневе?

Гнев - одна из самых сильных эмоций, на какую только способен человек. Обида, предательство, хамство - спровоцировать приступ ярости при определенных обстоятельствах может едва ли не что угодно. Правда, давая волю своим негативным чувствам, мы можем нанести значительный вред своему здоровью. Ученые провели масштабное исследование - они проанализировали порядка 13,5 тысяч случаев инсульта у жителей 32 стран. В результате удалось выяснить новые, ранее неизвестные науке триггеры, которые могут вызвать острое нарушение кровоснабжения головного мозга. По словам экспертов, проводивших эксперимент, сейчас профилактике инсульта уделяется повышенное внимание, однако зачастую внимание врачей сосредоточено на среднесрочных и долгосрочных воздействиях - например, курении. Однако мало кто занимается внезапными воздействиями, поэтому именно они и стали объектом нового исследования. Ученые выяснили, что риск инсульта вырастает на 30% из-за гнева или эмоционального расстройства. А значит, выплескивать эмоции не всегда правильно и полезно.

Умеете ли вы контролировать сильные негативные эмоции или легко поддаетесь гневу? Ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, на какие поступки вы способны в приступе ярости.