Тест: как долго продлятся ваши текущие отношения?

Когда человек вступает в романтические отношения, он надеется, что они продлятся как можно дольше, в идеале - всю жизнь. Однако реальность вносит в эти планы свои коррективы. Психологи из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) решили узнать, можно ли уже после первого свидания с точностью сказать, как долго продлятся романтические чувства партнеров друг к другу. Как показал масштабный опрос, в котором приняли участие порядка восьмисот пар, действительно, на раннем этапе отношений угадать их продолжительность невозможно - и долгосрочные, и кратковременные связи выглядят в этот период одинаково. Более точные выводы можно делать лишь спустя несколько недель или месяцев после того, как двое начали встречаться. Также ученые отметили, что своего рода лакмусовой бумажкой становится первая интимная близость. Именно после того, как пара решается провести вместе ночь, становится более очевидно, перерастут ли отношения в нечто большее или все ограничится короткой интрижкой.

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