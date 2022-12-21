Тест: как быстро стареет ваш мозг?

Каждый человек хотел бы до самых преклонных лет сохранять ясный и острый ум, однако удается это не каждому. Ученые говорят о том, что сидеть и ждать у моря погоды, надеясь, что ваш интеллект и в возрасте восьмидесяти лет будет таким же, как в молодости, не стоит. Чтобы “омолодить” свой мозг, держать его в тонусе и не позволять ему зачахнуть без интеллектуальной пищи, необходимо придерживаться определенных правил. Так, например, исследователи рекомендуют больше читать. Причем чем сложнее будет чтиво, тем лучше. Разумеется, хвататься за учебник по квантовой химии, если вы о ней до сих пор ничего не знали, не стоит. Достаточно присмотреться к произведениям, в которых содержится много развернутых предложений, редких слов, свежей информации и т.д. Кроме того, среди факторов, благотворно влияющих на работу мозга, ученые называют прослушивание классической музыки, упражнения на тренировку памяти, интеллектуальные игры вроде шахмат или покера и т.д.

Какого возраста ваш мозг? Стоит ли вам срочно начать тренировать его или вы и так нагружаете его достаточно для того, чтобы держать в тонусе? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.