Тест: как бы вы провели лето, если бы жили в СССР?

В советское время большой популярностью пользовался активный отдых. Существовал культ спорта, поэтому приветствовалось, когда гражданин проводил отпуск не на диване или лежаке у моря, а, например, в горах или в совхозах. Это не шутка: в одном из журналов советского времени можно найти сообщения о том, как отдыхающие отработали в совхозе в Ростовской области более шести тысяч часов. Они собрали 800 мешков зерна, 10 возов сена и ухитрились выполнить еще много дополнительной работы. Курорты, впрочем, тоже имели место – особым спросом пользовался Краснодарский край, также гордое звание "советской Швейцарии" носил Алтай. Большинству советских граждан, правда, приходилось отдыхать неподалеку от места жительства – путевки в санатории выдавали далеко не всем. Кто-то предпочитал организованному туризму самодеятельный – достаточно вспомнить героев известного фильма "Три плюс два", которые приезжают на Черное море "дикарями".

Хотите проверить, как вы могли бы провести лето, если бы жили в Советском Союзе – у моря, на картошке или покоряя горные вершины и тропы? Пройдите наш тест, чтобы узнать ответ.