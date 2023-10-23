Тест: к какой расе Средиземья вы принадлежите?

Сложно найти на свете человека, ни разу не слышавшего о Джоне Рональде Толкине и его произведениях. Вообще, создатель легендарной фэнтези-саги, начинал как полиглот и исследователь мифологии разных стран. Толкина возмущался, что в Англии нет своего собственного эпоса. "Ничего, кроме дешёвых изданий народных сказок", - сетовал он. Тогда Толкин решил создать английский эпос сам. Он написал "Сильмариллион", повествующий о любви смертного парня по имени Берен и прекрасной эльфийки Лютиэн. Кстати, на создание этого произведения Толкина вдохновила любовь к девушке по имени Эдит Брэтт, впоследствии ставшей его женой. А уж в своих книгах о Средиземье Толкин создал целую вселенную, населенную персонажами разных рас. Спокойные полурослики хоббиты, предпочитающие проводить время в домашних стенах, по мнению некоторых исследователей, являются "родственниками" хранители семейного очага из английского фольклора, которых среди людей звали "hob". А на создание гоблинов, или орков (от староанглийского "orc" - великан или демон), вероятно, Толкина вдохновило чудовище Грендель из старинной поэмы "Беовульф". Пройдите наш тест и узнайте, на кого из жителей Средиземья вы похожи больше всего.

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