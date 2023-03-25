Тест: к какому типу женщин вы относитесь?

Типы личности - пожалуй, одна из самых базовых тем в психологии. О ней написано очень много, и разобраться в информации, которую в избытке можно найти в специализированных книгах и на интернет-ресурсах, очень сложно. Классической считается типология, автором которой является американский психоаналитик Нэнси МакВильямс. Согласно этой теории, все характеры делятся на три группы. Первую из них можно охарактеризовать как “странные”. Люди, которые к ней относятся, обладают паранойяльным характером и выделяются на фоне остальных необычным, а порой и эксцентричным поведением. Свои эмоции они либо скрывают, либо проецируют на других людей. Второй тип, которому психологи дали условное название “театральные”, наделен истероидными и нарциссическими чертами. Это активные люди, обожающие находиться в центре всеобщего внимания. Наконец, третий тип характеров можно обозначить как “тревожные”. Эти люди нуждаются в отношениях и подтверждении того, что их любят, иначе им некомфортно.

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