Тест: к какому типу гениев вы относитесь?

У многих людей гениальность ассоциируется в первую очередь с тяжелым характером. В истории мирового искусства можно найти множество примеров того, что высокоодаренные люди отличаются повышенной требовательностью к окружающим. Это не просто любопытное совпадение - исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что мнительность, вредный характер и склонность к постоянным жалобам свойственны людям, которые обладают богатым воображением и прекрасными творческими способностями. Психолог Адам Перкинс заявил, что у респондентов, склонным к невротическим состояниям, активизируется та же зона мозга, которая отвечает за творческое мышление. По мнению ученого, невротики, которые, как известно, часто зацикливаются на той или иной проблеме, могут более глубоко и полно анализировать действительность. Характер у гениев трудный, но тем не менее талант искупает все их причуды.

Также психологи убеждены, что каждый человек гениален по-своему. Да, быть может, масштабы гениальности у всех разные, но сам факт! Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, в чем ваша уникальная особенность.