Тест: к какому типу девушки вы относитесь?

Каждый человек уникален. Каждый из нас обладает набором черт внешности и характера, которые и создают в итоге уникальную личность. Сегодня мужчины и женщины могут выглядеть и вести себя так, как захочется им самим, а вот в прошлые столетия ситуация была несколько иной. Во всяком случае, для представительниц прекрасного пола. С давних времен в обществе существовали представления об идеальной женской внешности и телосложении, которые время от времени обновлялись. В античности в моде были дамы с выразительной фигурой, пухлыми губами и бледной кожей (последнего модницам в Древней Греции было сложнее всего добиться, на помощь приходили умывание молоком и оливковым маслом). В Средние века аскетизм породил типаж болезненной бледнокожей дамы, который в эпоху барокко резко сменился на прямо противоположный - в моду вошли пышные бедра и грудь, узкая талия, яркий макияж. Только в ХХ веке женщины стали все меньше зависеть от навязанных канонов красоты. Да и модные типажи сменялись настолько быстро, что не было никакой возможности за ними угнаться - то анорексичная худоба, то параметры 90-60-90.

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