Тест: к какому типу девушки вы относитесь?

“Девушки бывают разные: черные, белые, красные”, - пели в начале нулевых “Отпетые мошенники”. Действительно, представительницы прекрасного пола так непохожи друг на друга и вместе с тем у них есть кое-что общее. Нет, не желание “на чем-нибудь заморочиться”, а то, что все они по-своему прекрасны. Считается, что мужчины без ума от гламурных красоток, но тут все индивидуально - кто-то предпочитает спутниц, которые без макияжа на люди не выйдут, а кто-то тянется к естественной красоте. Эксперты составили список особенностей, которые некоторые девушки считают непривлекательными, но на самом деле парни обожают их. К числу таких изюминок относятся рыжие волосы (да-да, огненнокудрые бестии как магнитом притягивают к себе мужчин), родинки на лице (“на щечке родинка, в глазах любовь”, - тут даже без комменатриев), веснушки (напрасно некоторые девушки стесняются их и тщательно замазывают тональниками, консилерами и другими косметическими “примочками”). А еще сильный пол неровно дышит к ямочкам на щеках и широкая улыбка.

Хотите узнать, какая изюминка есть у вас и к какому типу девушек вы относитесь? Ответьте на вопросы нашего теста.