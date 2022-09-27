Тест: к какому поколению вы относитесь

Невероятно, но факт: специалисты говорят о том, что сейчас в России проживают представители сразу шести поколений. Произошло это благодаря увеличению продолжительности жизни, хотя считается, что в среднем цикл одного поколения составляет около восьмидесяти лет. Поколенческие ценности, по мнению психологов, формируются под воздействием нескольких факторов. Первый из них - крупные события, резонанс которых достиг мирового масштаба. В числе таких - первый полет человека в космос, чернобыльская катастрофа, пандемия коронавируса. Второй - некий посыл, характерный для того или иного временного периода и формирующий у людей определенные цели, желания, потребности - например, “выполнить пятилетку за три года”. Под третьим фактором подразумевается воспитание, которое привили человеку в семье. В разное время родители учат своих детей разным вещам: если раньше это было “учись хорошо, будь храбрым и честным”, то теперь от мам и пап можно услышать: “Выбирай престижную профессию и зарабатывай много”. Разумеется, у каждого поколения все эти ценности разные, что неизбежно приводит к разногласиям отцов и детей.

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