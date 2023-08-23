Тест: из-за чего вас бросают парни?

Романтические отношения, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются свадьбой. Помимо нежных чувств друг к другу, партнеры должны совпасть по целому ряду пунктов, и некоторые недостатки могут оказаться даже сильнее любви. Расставание приносит много боли, особенно если оно сопровождалось ссорами. Бывает, что после разрыва люди утверждают - они по-настоящему узнали партнера только во время конфликтов, поняли, насколько тот корыстен или жаден. Такое происходит, например, когда бывший избранник требует вернуть подарки или компенсировать затраты на них. Любопытно, что в Китае некоторые расставшиеся парочки добровольно платят бышим возлюбленным “налог на расставание” - своего рода компенсацию за те годы, что они провели вместе. Несколько лет назад в одном из городов на юго-востоке Китая полиция нашла сумку, в которой лежали почти два миллиона юаней, то есть более 25 миллионов рублей. Как оказалось, деньги оставил один из местных жителей - таким образом он хотел компенсировать бывшей девушке разрыв отношений, но она от денег отказалась. Полицейские вернули все средства парню. Хотите узнать, по какой причине вы расстаетесь с парнями? Ответьте на вопросы нашего теста.

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