Тест: из какой вы книги?

Россию часто называют одной из самых читающих стран. И это действительно так - согласно опросам социологов в 2022 году, 55% россиян признались, что книга является для них самым желанным подарком. Почти столько же респондентов - целых 52% - рассказали, что чаще всего выбирают в качестве презента для дорогого человека именно книги. При этом большинство участников опроса (58%) отдают предпочтение бумажным изданиям, а вот электронные книги не слишком-то жалуют и скачивают их только в случае острой необходимости. Что касается жанров, то, несмотря на обилие образовательных и научно-популярных книг на рынке, большинство жителей Российской Федерации по-прежнему больше всего любят художественную литературу. Классические и современные произведения выбирает 61% россиян, при этом самыми популярными жанрами оказались детективы и приключенческие романы. Некоторые люди испытывают тягу к прикладным изданиям, в их домашних библиотеках можно встретить книги по кулинарии и психологии.

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