Тест: из какой страны ваши манеры?

При общении с представителями других стран люди порой забывают о том, что их менталитет и правила этикета совершенно разные. Иногда даже банальное приветствие может вызвать в лучшем случае недопонимание, в худшем — обиду. Перед поездкой в другую страну эксперты советуют не полениться и как следует подготовиться, внимательно изучить традиции народа, чтобы не попасть в курьезную или неприятную ситуацию. А еще — чтобы и самому быть готовым к особенностям местного этикета. Например, все то же самое приветствие в разных странах имеет свой колорит. В России близких людей принято встречать с рукопожатием, поцелуем или объятиями. Итальянцы, испанцы и французы при встрече с приятелями расцеловывают их в обе щеки. А вот для азиатские народы не жалуют формы приветствия, которые предполагают вторжение в чужое личное пространство. Эксперты не рекомендуют даже торопиться с рукопожатием — вполне возможно, что представителю восточной культуры это покажется чрезмерным. Любопытно, что японцы в целом не против рукопожатий при встрече с западными людьми, но будет лучше, если дело ограничится легким поклоном головы.

Пройдите наш тест и узнайте, в какой стране вы со своими манерами будете чувствовать себя комфортнее всего.