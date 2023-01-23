Тест: из какой страны ваша родственная душа?

Несмотря на то, что в мире существует огромное количество национальностей и языков, на которых говорят их представители, понять друг друга очень просто с помощью дружелюбных жестов и мимики. Достаточно улыбнуться человеку, чтобы дать понять - мы друзья. Различные издания время от времени составляют рейтинг самых приветливых и дружелюбных стран. Некоторые государства попадают в него регулярно - например, Новая Зеландия. По словам туристов, побывавших здесь, каждый встречный готов помочь, показать дорогу, объяснить местные реалии. Интересно, что именно в Новой Зеландии был придуман такой международный праздник, как День спонтанно проявления доброты. Его отмечают ежегодно 17 февраля. Кроме того, в список самых радушных стран постоянно входят остров Фиджи, Исландия, Колумбия и Шотландия. На родине Дункана Маклауда, по впечатлениям приезжих, всех встречают распростертыми объятиями, угощают национальными блюдами и напитками. А ещё рассказывают, какие достопримечательности необходимо обязательно посетить.

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