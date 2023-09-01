Тест: из какой страны ваша душа?

Знакомство с другими странами и культурами - это всегда интересно и познавательно. Некоторые привычки и традиции тех или иных народов могут вызвать у иностранца недоумение. Например, у незамужних француженок есть милый и забавный обычай - ежегодно 25 ноября, в день Святой Катерины Александрийской, они надевают желто-зеленые головные уборы. Таким образом они обращаются к покровительнице влюбленных с просьбой послать им жениха (помните, как в фильме про трех мушкетеров юная Кэт пела “Святая Катерина, пошли мне дворянина”? Речь шла о святой Катерине Александрийской). Участницы этого “флешмоба” называют себя Катаринеттами. Желтый цвет шляпы символизирует веру, зеленый - мудрость. Любопытно, что принимать участие в парадах Катаринетт могут только девушки старше 25 лет. Те, кто еще не достиг этого возраста, примерять желто-зеленый головной убор не могут. По всей видимости, в представлении французов романтические отношения в этом возрасте еще не обязательны. А вот после 25 наличие жениха или бойфренда кажется им необходимым.

В какой стране вам было бы комфортно? Куда тянется ваша душа? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы дадим ответ.