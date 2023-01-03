Тест из 1 вопроса: способны ли вы вонзить нож в спину родного человека?

Взаимоотношения между людьми редко бывают простыми. Некоторые проблемы, возникающие в любви, дружбе или при родственных связях, можно решить довольно просто - порой достаточно доверительного разговора по душам. Однако возникают и другие ситуации, найти из которых выход довольно сложно. Речь идет об изменах и предательствах. Когда мы узнаем о неблаговидных поступках близких людей, нами овладевает целая гамма противоречивых чувств: боль, гнев, тревога с одной стороны, с другой же - вина и страх навсегда потерять эти отношения. По словам психологов, сильнее всего ранит предательство тех людей, которым мы отдали больше всего сил, ресурсов и времени. Это вполне объяснимо, ведь нам кажется, что своим поведение мы не заслужили такого отношения. Для того, чтобы простить изменщика, требуется немало времени, а иногда осадок и вовсе остается в душе навсегда и становится причиной расставания или прекращения общения, если речь идет о друге или родственнике.

С предательством другого человека все понятно, а смогли бы пойти на такой шаг вы сами? Пройдите наш тест, а мы расскажем, готовы ли вы при случае вонзить нож в спину того, кто вам доверяет.