Тест: используете ли вы свой мозг на полную мощность?

“Одна голова хорошо, а две - лучше”, - гласит народная мудрость. В старину считалось, что чем больше человек будет размышлять над какой-либо проблемой, тем сильнее вероятность, что найдется верное решение. В связи с этим можно задуматься над тем, а что было бы, если бы у человека был не один, а два мозга? И вообще, бывают ли в природе существа, которые могут таким похвастаться? Ученые говорят, что если подразумевать под мозгом крупное скопление нервной ткани, то, как правило, у любого организма он только один. Но есть и некоторые исключения. Существуют такие беспозвоночные, у которых, помимо основного мозга, имеются в наличии нервные узлы, или, как их еще называют, ганглии, которые обладают крупными размерами - до четверти от объема основного мозга - и помогают управлять щупальцами так, что они могут совершать ряд действий независимо друг от друга. Поэтому иногда можно встретить информацию о том, что у осьминога девять мозгов - на самом же деле, конечно, мозг только один, а остальные восемь - ганглии.

У человека только один мозг, но используем ли мы его на все сто процентов? Или, может быть, вы нагружаете его лишь на четверть или того меньше? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы расскажем, насколько сильно задействован в работе ваш интеллект.