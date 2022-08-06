Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс?

Сложно найти человека, который ни разу не пел известную песенку про "учат в школе". Тогда казалось, что изучить все эти предметы совершенно невозможно, точные науки вызывали трепет и дрожь в коленках, а перед диктантами каждый школьник волновался так, словно от его результатов зависела вся дальнейшая судьба. Однако сейчас, с высоты прожитых лет, кажется, будто школьные предметы можно изучить на раз-два, а когда-то освоенные знания легко всплывут в голове, стоит только увидеть задачку из учебника за шестой класс. Но, как говорится, не тут-то было – легкие, на первый взгляд, вопросы из школьной программы способны повергнуть в ступор взрослого. Что такое иррациональное число? Какой ученый был изобретателем микроскопа? Какая наука изучает состав населения на земле? На эти и другие вопросы не задумываясь ответит любой школьник, но под силу ли сделать это вам?

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