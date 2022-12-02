Тест: хватило бы ваших мозгов, чтобы поступить в американский вуз?

В современном мире при желании и возможностях можно поступить в любой иностранный вуз. Процедура подачи документов и сдачи экзаменов кажется сложной, однако если тщательно разобраться во всех нюансах и не менее хорошо подготовиться, можно пройти вступительные испытания без особых проблем. Важно не только ориентироваться в программе вуза, но и владеть языком, на котором будут читать лекции и вести практические занятия - хотя бы на бытовом уровне. Кстати, ученые в последнее время много говорят о том, что если на изучение иностранного языка не хватает времени днем, можно попробовать заниматься… ночью во сне. Гинопедия - так называется совокупность методов обучения во сне, в том числе иностранным языкам. Эксперименты показали, что если во время сна проигрывать человеку запись с иностранными словами, то в области мозга, которая отвечает за память и обучение - гиппокампе, а также в областях, связанных с речью, наблюдается повышенная активность.

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