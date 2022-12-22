Тест: хорошо ли вы разбираетесь в российских сериалах?

Сегодня на российском телевидении и на стриминговых сервисах выходит огромное количество сериалов на любой вкус. Драмы и хорроры, детективы и мелодрамы - каждый зритель найдет себе что-то по душе. А вот каким был первый отечественный сериал? Эксперты считают, что носить звание первопроходца с полным правом может телевизионная повесть Всеволода Шиловского “День за днем”, показ которого начался в 1971 году. Действие его разворачивалось в СССР в тот же временной период, в который сериал выходил на экраны. Сюжет строился вокруг представителей двух семей - Якушевых и Баныкиных. Дом, в котором проживали персонажи, необходимо было снести, однако членам обеих семей не хотелось расставаться друг с другом. Изначально “День за днем” должен был состоять из девяти эпизодов, но впоследствии по особому приказу свыше его продлили до семнадцати серий. Каждая из них была озаглавлена тем или иным днем недели, месяцем и числом, а действие последнего эпизода происходило под Новый год.

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