Тест: хорошо ли вы помните советские мультики, радовавшие миллионы?

Советские мультфильмы с удовольствием смотрят и взрослые, и дети. “Бременские музыканты”, “Попугай Кеша”, “Ну, погоди!” - вот только несколько названий, которые сразу же порождают у зрителей добрые и светлые ассоциации. В наши дни студия “Союзмультфильм” продолжает традиции, заложенные во времена СССР - с новыми авторами, художниками, актерами озвучания. Интересно, что с момента выхода мультсериала про Простоквашино главный герой Дядя Федор менял голос трижды. В эпизодах, выпущенных на экран в советские годы, персонажа озвучивала Мария Виноградова, чей голос можно услышать, пожалуй, в 90% мультиков. В продолжении, созданном уже в 21-м веке, Дядю Федора озвучивал сначала юный актер Алексей Онежен. Мальчик был “официальным голосом” персонажа на протяжении 52 серий, а затем вырос, его голос мутировал и уже не подходил для вечно юного жителя Простоквашино. На смену ему пришел Мигель Керимов - сын известного шоумена Тимура Родригеса.

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