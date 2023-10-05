Тест: хорошо ли вы помните культовые фильмы Эльдара Рязанова?

Эльдар Рязанов известен в первую очередь как кинорежиссер. Однако на протяжении своей жизни он также успел попробовать себя в амплуа поэта, драматурга, телеведущего и публициста. Какую бы роль ни примерил на себя Эльдар Рязанов, он всегда покорял аудиторию своим талантом и удивительной искренностью. Любопытно, что о карьере в сфере искусства он поначалу даже не помышлял. Детство Рязанова пришлось на военные годы, которые он провел в эвакуации. Любимым времяпровождением мальчика стало чтение - он обожал приключенческие произведения, рассказывающие о дальних странах, отважных героях и невероятных авантюрах. После возвращения в Москву Эльдар Рязанов экстерном сдал экзамены за десятый класс. Он хотел поступить в Одесское мореходное училище и стать моряком. А после выхода на пенсию планировал написать мемуары о своих кругосветных путешествиях. Ответа из училища Рязанов так и не получил и за компанию с товарищем отправился на вступительные испытания во ВГИК. Судьба распорядилась так, что он поступил на режиссерский факультет. Эльдар Рязанов создал множество картин, полюбившихся зрителям. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с его творческой биографией.

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