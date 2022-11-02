Тест: хорошо ли вы помните фильм «Кавказская пленница»?

Сегодня сложно себе представить, что всенародно любимой комедии “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” могло и не быть. Суть в том, что после завершения съемок “Операции “Ы” режиссер Леонид Гайдай решил поставить в истории Шурика точку. По его мнению, этот персонаж, так же как и троица Трус-Балбес-Бывалый исчерпала себя. Однако руководство киностудии “Мосфильм”, вдохновленное кассовыми сборами предыдущих фильмов о забавном советском студенте, настояло на создании новой картины - и снимать ее непременно должен был Гайдай. В итоге сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободский сели за сочинений очередной части приключений Шурика. Изначально картина должна была именоваться “Шурик в горах” и включать в себя две новеллы: в первой, собственно, разворачивался сюжет “Кавказской пленницы”, во второй научная экспедиция приезжает в горы на поиски снежного человека, под которого, как позже выясняется, маскировались знакомые зрителю жулики в исполнении Вицина, Никулина и Моргунова. Но в итоге было решено сделать полнометражный фильм на основе первой новеллы.

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