Тест: хорошо ли вы помните фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

Фильм “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, стал классикого советского кинематографа, как и другие картины Леонида Гайдая. Центральной фигурой ленты стал не только сам Шурик в исполнении Александра Демьяненко, но и “студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица” Нина, роль которой досталась Наталье Варлей. На тот момент девушка не могла похвастаться известностью, за плечами у нее, выпускницы акробатического отделения Государственного училища циркового и эстрадного искусства, были лишь две киноработы, причем одна из них была короткометражкой, а во второй Варлей сыграла эпизодическую роль. За роль Нины боролись такие известные красавицы советского кинематографа, как Наталья Кустинская и Наталья Фадеева, но досталась она третьей Наталье - Варлей. Девушка пришла на пробы исключительно из любопытства, чтобы познакомиться с Леонидом Гайдаем, но приглянулась создателям и в итоге была утверждена. На съемках Варлей пригодилась отличная физическая подготовка - все трюки она выполняла сама, а вот с озвучкой не сложилось, и героиня заговорила голосом Надежды Румянцевой.

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