Тест: хорошо ли вы помните "Белое солнце пустыни"?

Фильм Владимира Мотыля “Белое солнце пустыни”, вышедший на экраны в 1970 году, покорил сердца зрителей своей непохожестью на другие картины отечественного производства. Десятилетием ранее на экраны вышел вестерн “Великолепная семерка”, который стал образцом нового приключенческого кино. Советским ответом популярным вестернам стали истерны - картины, действие которых разворачивалось на Востоке. “Белое солнце пустыни” можно считать одним из пионеров этого жанра в нашей стране, несмотря на то, что в прокате жанровые ремарки были совсем другими, привычными простому зрителю. Любопытно, что на западе кинокритики называли истерны несколько иначе - “борщ-вестерном”, видимо, по аналогии со “спагетти-вестерном” (такое название закрепилось за итальянскими приключенческими кинокартинами). Дорога “Белого солнца пустыни” к зрителю была долгой и нелегкой: худсовет был категорически против, чтобы фильм выпускали на экраны. Но ввиду того, что на съемки было потрачено много средств, решили, что негоже убирать дорогостоящий фильм на полку. В итоге после многочисленных правок премьера все-таки состоялась.

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