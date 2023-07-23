Тест: хороший ли из вас повар?

Умение готовить вкусные и необычные блюда ценилось во все времена. Сегодня профессия шеф-повара считается одной из самых престижных - работники высокой кухни получают баснословные деньги и становятся такими же знаменитостями, как актеры, певцы и блогеры. Самым известным и богатым шефом считается Джейми Оливер. Популярность ему принесли телевизионные передачи - “Голый повар”, “Кулинарные путешествия Джейми Оливера”, “Готовим вкусно и недорого”. Состояние британца оценивается в 400 миллионов долларов, он является желанных гостем в телешоу, автором многочисленных книг по кулинарии. На втором месте в рейтинге самых известных шеф-поваров располагается Поль Бокюз, капитал которого насчитывает 185 миллионов долларов. В свое время этот француз получил звание “шеф-повар века”, он является основателем самого престижного в отрасли конкурса “Золотой Бокюз” и основателем собственной школы кулинарного мастерства. Замыкает топ-3 шотландец Гордон Рамзи с состоянием в 175 миллионов долларов. Можете ли вы соревноваться в своем мастерстве с лучшими поварами планеты? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.

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