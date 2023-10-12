Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?

Наверное, мало какое слово в языке порождает столько же теплых ассоциаций, как слово “бабушка”. Пожилые родственницы обожают баловать своих внуков и внучек, осыпать их подарками и угощать сладостями. Нередко мамы или папы даже обижаются: мол, нас-то в детстве такой заботой не окружали! Как оказалось, причина кроется вовсе не в личных пристрастиях бабушек. Все дело в реакциях мозга - к такому залючению пришли исследователи из Эморийского университета США. Они проделали эксперимент, участие в котором приняли 50 бабушек, у каждой из которых были внуки в возрасте от трех до двенадцати лет. Пожилым дамам предложили посмотреть на фотографии своих внуков, а потом - на фото своих детей и неких посторонних взрослых. С помощью функциональной РМТ ученые могли отследить реакции, которые происходили в это время в мозге респонденток. Исследования показали, что когда бабушки видят своих внуков, у них в мозге активизируются области, которые связанны с эмоциональной эмпатией. Это дает основания полагать, что в те минуты, когда бабушка смотрит на внука, она чувствует то же самое, что и он - радость или грусть. Этой особенностью ученые объясняют тот факт, что бабушки порой любят внуков больше, чем своих детей. Пройдите наш тест и узнайте, какой бабулей вы станете - уютной и милой или крутой и продвинутой.

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