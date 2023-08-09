Тест: хорошая ли у вас карма?

Слово “карма” часто употребляется в негативном значении. Мол, будете вести себя плохо - получите кучу минусов в карму, а значит, неприятности станут сыпаться на вашу голову словно из рога изобилия. “Плохая карма”, - словосочетание, которое можно услышать довольно часто. “А существует ли хорошая карма и можно ли как-то улучшить свою?” - задаются вопросом многие люди. Необходимо сделать важное пояснение. Карма не может быть заведомо плохой или хорошей, все напрямую зависит от поступков каждого конкретного человека. Если они будут хорошими - то и карма тоже, и наоборот. Это работает как эффект бумеранга, что посеешь, то и пожнешь. Можно встретить распространенное мнение, что если регулярно совершать добрые дела, например, переводить бабушек через дорогу или снимать котят с деревьев, то можно зачислить себе плюсы в карму, как на бонусный счет. В каком-то смысле это действительно так, но необходимо, чтобы добрые поступки совершались от чистого сердца, а не просто ради галочки. Стоит помнить - карму не обманешь! Хотите узнать, каков баланс на вашем кармическом счете - хороший или скорее уж плохой? Тогда ответьте на вопросы нашего нового теста.

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