Тест: хлопните в ладоши и узнайте об особенностях своей личности

Хлопок в ладоши - казалось бы, простой и знакомый всем с детства жест. С его помощью можно выражать признательность, радость, восторг - одним словом, целую гамму эмоций. Однако если задуматься над тем, какой смысл несет в себе это движение, можно обнаружить, что в нем есть нечто почти сакральное. Считается, что с помощью хлопков в ладоши, напоминающих маленький взрыв, можно избавиться от негативной энергий, получается, что это жест очищения, избавления от чего-то плохого. Недаром в древности люди хлопали в ладоши во время проведения различных ритуалов - делалось это для того, чтобы освободить свою энергию. А вот церковь к таким “аплодисментам” относилась неодобрительно, поэтому хлопать в ладоши во время богослужений не принято, это воспринимается как нечто неигранное, фальшивое, театральное. К слову, о театре - в наше время аплодисменты чаще всего можно услышать именно в храме искусств, в концертном зале, во время выступлений.

Психологи выяснили, что самый обыкновенный и привычный хлопок в ладоши может многое рассказать о человеке и его характере. Узнайте что-то новое о себе с помощью нашего теста.