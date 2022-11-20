Тест: характеру какого знака Зодиака вы на самом деле соответствуете?

Сегодня каждый человек, интересующийся эзотерикой и особенно астрологией, знает, что зодиак состоит из двенадцати знаков, соответствующих определенным созвездиям. Привычный нам зодиак европейская культура позаимствовала у древних греков, которые, в свою очередь, ориентировались на астрологические знания других народов, населяющих Вавилон. Согласно мнению ученых, зодиакальный круг сформировался уже к 8 веку до нашей эры, в те времена, когда люди верили, что расположение звезд определяет весь цикл жизни человека, а также его характер. Почему многие знаки были названы в честь животных? Специалисты объясняют это тем, что в мифах разных народов роль творцов мира отводится именно животным, которым постепенно люди стали ассоциировать с временами года, месяцами, и, наконец, со знаками зодиака. В наши дни многие люди скептически относятся к гороскопам, однако есть и те, кто убежден - небесные светила оказывают мощное влияние на судьбу и характер человека.

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