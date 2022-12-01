Тест: характер какой звезды схож с вашим?

В восприятии многих зрителей селебрити - это небожители, которые всегда пребывают в прекрасном настроении и выглядят на все сто. Однако знаменитостям, разумеется, не чуждо ничто человеческое. Каким бы ни был их экранный образ или имидж на красной дорожке, они обладают своим индивидуальным характером. У кого-то он под стать киношному амплуа, у кого-то - прямо ему противоположен. Ярким примером тому является Кэтрин Хейгл, которую широкая аудитория знает по роли в сериале “Анатомия страсти”. На кадрах с фотосессий и красных дорожек очаровательная блондинка выглядит ангелом во плоти, однако ее характер скорее уж можно назвать дьявольским. Звезда довольно часто резко высказывалась о своих коллегах и проектах, в которых участвовала - например, она отказалась от номинации на премию “Эмми”, заявив, что линия ее персонажа в “Анатомии страсти” оставляла желать лучшего. Острый язык и прямолинейный характер стали причиной того, что Кэтрин на некоторое время вообще перестали приглашать на пробы.

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