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Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?

20 октября 2023 16:15
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?

Давайте узнаем!

В известном мультфильме "Головоломка" все события разворачиваются в разуме главной героини - одиннадцатилетней девочки. Не совсем обычная тема для детского мультика, не так ли? Создатель проекта Пит Доктер (к слову, обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм" за работу над рисованным хитом "Вверх") испытывал затруднения во время производственного процесса. Идея мультика пришла к нему, когда его собственная дочь стала подростком - стало интересно пофантазировать, что происходит у неё в голове. Когда практически вся раскадровка нового мультфильма была завершена, Доктер понял, что чего-то не хватает. Озарение пришло к нему во время обычной прогулки рядом с домом. Неожиданно Пит осознал, что люди не веселятся все время и не делятся друг с другом одними только радостями. Время от времени каждый человек впадает в грусть, и тогда особенно нуждается в поддержке близких. Поэтому он решил, что в окончательном варианте сценария необходимо расширить роль Печали. А одним из главных посылов мультика стало напоминание, что грустить иногда - это совершенно нормально. Главное, чтобы рядом были те, кто готов оказать поддержку в трудную минуту. Смотрели ли вы мультфильм "Головоломка"? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какую работу вы могли бы выполнять в разуме главной героини.

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Фото: кадр из мультфильма «Головоломка» (2015)
Елена Королева
Елена Королева
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