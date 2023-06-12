Тест: героиней, какого комикса вы могли бы стать?

Отношение к комиксам в обществе неоднозначное. Кто-то убежден, что на них не стоит даже тратить время - куда эффективнее и полезнее было бы почитать книжку. Другие же считают, что некоторые комиксы по своему содержанию и визуальному воплощению ничуть не уступают классике литературы, кинематографа и мультипликации. Как бы там ни было, комиксы привлекают внимание ученых - причем не только как объект исследования, но и как его форма! В две тысячи пятнадцатом году в издательстве Гарвардского университета в свет вышла самая первая во всем мире докторская диссертация, оформленная, которая выглядела как комикс. Его автором стал Ник Сюзанис, докторант Колледжа преподавателей Колумбийского университета. Его работа, в две тысячи четырнадцатом году отмеченная степенью в области междисциплинарных исследований, рассказывает о взаимосвязи между вербальной и визуальной традициями. По мнению Сюзаниса, невзирая на то, что в современном обществе принято строить коммуникацию именно с помощью слова, визуальные образы и тест равноценны.

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