Тест: героиней какого фильма про космос вы могли бы стать?

Космос манил к себе человека с давних пор. Ученые и изобретатели искали различные способы отправиться за пределы Земли, писатели-фантасты пытались вообразить себе, какой могла бы быть жизнь на других планетах. Задолго до того, как в космос отправился первый человек, появились фильмы - фантазии на тему. Первый научно-фантастический фильм в истории мирового кинематографа снял режиссер Жорж Мельес в 1902 году. Несмотря на то, что содержание картины было скорее сатирическим, его вклад в киноискусство поистине неоценим. Литературной основой для картины стали произведения Жюля Верна “Из пушки на Луну” и “Первые люди на Луне” Герберта Уэллса. Экспериментатор Мельес объединил два сюжета и создал сценарий, рассчитанный на 14 минут экранного действа. Сюжет фильма был нехитрым - профессор Барденфуа отправляется на Луну с экспедицией. Спутник запускают в космос, выстрелив им из пушки. На Луне землян неприветливо встречает местное племя селенитов, после недолгого поединка исследователи возвращаются домой. Конечно, современного зрителя “Путешествие на Луну” вряд ли впечатлит, но это классика, которую необходимо знать. Ответьте на вопросы теста и узнайте, в каком фильме о космосе вы могли бы сыграть.

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