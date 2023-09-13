Тест: героем какой игры вы могли бы стать?

Многие люди убеждены, что видеоигры - это напрасная трата времени. Однако стоит признать, что это такой же вид отдыха, как любой другой, будь то просмотр телевизора, поход в театр или на выставку. С каждым годом индустрия игр стремительно развивается, и, глядя на графику современных “игрушек”, можно смело признать ее отдельным видом CG-искусства. Некоторые знаменитости не прочь скоротать свободное время за прохождением какой-нибудь видеоигры. Одним из ярых фанатов такого времяпровождения является режиссер Стивен Спилберг. Трехкратный лауреат премии “Оскар” увлекается видеоиграми практически с момента их возникновения, кроме того, он сотрудничает с некоторыми компаниями по производству игр. Как геймер со стажем, Спилберг прекрасно знает, какие игры интересуют фанатов, поэтому он принял участие в разработке нескольких кассовых проектов. Например, к серии Medal of Honor, которая считается одной из самых успешных в индустрии. Кстати, по фильму Спилберга “Инопланетянин” в свое время тоже была создана игра. Режиссер не был причастен к ее выпуску и остался ею недоволен. Пройдите наш новый тест и узнайте, героем какой видеоигры вы могли бы стать.

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