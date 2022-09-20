Тест: где российский автомобиль, а где иномарка?

Один из главных вопросов при покупке автомобиля - стоит ли предпочесть иномарку или остановить свой выбор на изделии отечественного автопрома? Особенно актуальной эта тема была в советские годы, когда покупатели - как правило, это были солидные люди, способные позволить себе дорогую покупку - с одной стороны, хотели поддержать советского производителя, с другой, на иностранном рынке выбор был гораздо шире. Сохранилось письмо Лили Брик, написанное Владимиру Маяковскому в 1927 году. Поэт в то время часто бывал за границей, и по традиции возлюбленная вручала ему в дорожку список вещей, которые необходимо купить за рубежом. В тот раз Лиля Брик наказала Маяковскому привезти автомобиль - “лучше всего Фордик”. Свой выбор она аргументировала тем, что он лучше всего подходит для отечественных дорог и для него легче доставать запчасти. Правда, гонорара, полученного за сценарий для французских режиссеров, Владимиру Маяковскому хватило лишь на более скромную модель “Рено”. Произошло это осенью 1928 года.

Сможете ли вы легко отличить иностранный автомобиль от российского? Пройдите наш тест на знание марок машин, чтобы проверить себя.