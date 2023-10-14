Тест-гадание: узнайте, что таит в себе ваше будущее

Карты Таро, кофейная гуща, линии на ладони - вот только несколько способов гаданий, о которых слышали все. В древности существовали и другие виды, которые могут показаться современному человеку как минимум странными. Однако в прошлом они широко практиковались - как, например, гепатоскопия, или гепатомантия. Адепты этой гадальной техники предсказывали будущее по внутренним органам животных. У языческих народов перед каким-нибудь важным событием (например, битвой) было принято принести в жертву животное и по его печени определить исход. Жрец тщательно исследовал всевозможные бугорки и дырочки на внутреннем органе, а затем выносил свой вердикт. Библиомантия, или гадание по книгам, популярно и в наши дни, только относятся к нему не настолько серьезно, как это было в Древнем Риме или в Средневековье. Чаще всего гадание происходит следующим образом: человек загадывает номер страницы и строку (как вариант - открывает книгу наугад), а затем читает выпавший отрывок и интерпретирует его. Особенно большим спросом такая забава пользуется во время Святок. Предлагаем вам пройти экспресс-тест, который предскажет ваше будущее. Как знать, быть может, прогноз в самом деле сбудется?

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